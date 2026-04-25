Plage de la Palud : le guide pour une visite réussie

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Une plage qui mérite le détour sur l’île de Port-Cros

Il existe des endroits où la mer prend une couleur qu’on ne voit nulle part ailleurs. La plage de la Palud, nichée au cœur du parc national de Port-Cros, dans le Var, fait partie de ces rares lieux où la nature semble avoir concentré tout ce qu’elle a de plus généreux. Accessible uniquement à pied ou par la mer, cette plage attire chaque année des voyageurs en quête d’authenticité et de calme, loin des stations balnéaires saturées de la Côte d’Azur.

La plage de la Palud se situe sur l’île de Port-Cros, la plus sauvage des îles d’Hyères, également connues sous le nom d’îles d’Or. Pour s’y rendre, il faut d’abord rejoindre l’île en bateau depuis le continent. Des liaisons régulières existent au départ d’Hyères, de Cavalaire-sur-Mer, du Lavandou ou encore de la presqu’île de Giens. La traversée dure entre 30 et 60 minutes selon le port de départ.

Une fois sur l’île, la plage de la Palud se trouve à une vingtaine de minutes à pied depuis le village principal. Le sentier est bien balisé et traversé par une végétation méditerranéenne dense : chênes verts, bruyères et arbousiers accompagnent la marche dans un environnement préservé. Le chemin reste accessible à la plupart des marcheurs, bien qu’il soit conseillé de porter des chaussures adaptées plutôt que des sandales de plage.

Il est important de noter qu’aucun véhicule motorisé ne circule sur l’île. Cette contrainte, qui peut sembler anodine, contribue en réalité directement à la qualité de l’expérience : le silence y est presque total, rompu seulement par le bruit des vagues et le chant des oiseaux.

Ce qui rend la Palud unique : snorkeling et sentier sous-marin

La plage de la Palud est réputée bien au-delà de ses frontières pour une raison précise : elle abrite l’un des sentiers sous-marins balisés les plus connus de France. Ce parcours, créé pour sensibiliser les visiteurs à la biodiversité marine, permet d’observer des herbiers de posidonie, des mérous, des sars et de nombreuses autres espèces marines qui peuplent les fonds de Port-Cros.

Le sentier suit un tracé délimité par des bouées et des panneaux immergés qui présentent les espèces rencontrées. Il est accessible en snorkeling, ce qui signifie qu’un simple masque, un tuba et des palmes suffisent pour en profiter pleinement. Aucune certification de plongée n’est requise. C’est l’une des activités les plus accessibles pour découvrir un écosystème marin d’une richesse exceptionnelle.

Le parc national de Port-Cros est par ailleurs l’une des zones marines les mieux protégées de Méditerranée. La pêche y est strictement réglementée depuis des décennies, ce qui explique l’abondance et la diversité de la faune marine. La transparence de l’eau ajoute encore à la qualité de l’expérience visuelle.

Conseils pratiques pour bien préparer sa visite

Quand partir pour éviter la foule

Comme beaucoup de sites naturels remarquables, la plage de la Palud connaît une forte affluence en juillet et en août. Pour profiter du lieu dans de meilleures conditions, il vaut mieux privilégier les mois de juin ou de septembre. La mer est encore très agréable, les traversées sont moins bondées, et l’île retrouve une atmosphère plus sereine qui correspond davantage à son esprit sauvage.

En dehors de la haute saison, certains services peuvent être réduits ou absents, notamment la restauration sur l’île. Il est donc recommandé de vérifier les horaires des bateaux et les disponibilités locales avant de partir.

Ce qu’il faut emporter

Un équipement de snorkeling : masque, tuba et palmes sont indispensables pour explorer le sentier sous-marin. On peut en louer sur l’île mais les stocks sont limités en haute saison.

: masque, tuba et palmes sont indispensables pour explorer le sentier sous-marin. On peut en louer sur l’île mais les stocks sont limités en haute saison. De l’eau en quantité suffisante : les points d’eau potable sont rares sur l’île, et la chaleur peut être intense en été.

: les points d’eau potable sont rares sur l’île, et la chaleur peut être intense en été. De la crème solaire minérale : les crèmes solaires chimiques sont déconseillées, voire interdites dans certaines zones du parc car elles endommagent les coraux et les herbiers de posidonie.

: les crèmes solaires chimiques sont déconseillées, voire interdites dans certaines zones du parc car elles endommagent les coraux et les herbiers de posidonie. Un pique-nique : il existe un restaurant sur l’île, mais ses places sont limitées. Prévoir son repas reste la solution la plus sûre.

: il existe un restaurant sur l’île, mais ses places sont limitées. Prévoir son repas reste la solution la plus sûre. Des chaussures de marche légères : pour le sentier depuis le port jusqu’à la plage.

Les règles à respecter dans le parc national

Port-Cros est un parc national soumis à une réglementation stricte. Il est interdit de ramasser des plantes, des coquillages, des cailloux ou tout autre élément naturel. Les chiens ne sont pas admis sur l’île. Le bivouac et le camping sont également proscrits. Ces règles peuvent paraître contraignantes, mais elles sont la condition sine qua non pour que ce lieu continue d’exister dans son état actuel.

Que faire d’autre sur l’île de Port-Cros

La plage de la Palud est souvent le point d’orgue d’une journée sur Port-Cros, mais l’île propose d’autres itinéraires intéressants. Plusieurs sentiers de randonnée sillonnent la forêt et permettent d’atteindre des points de vue panoramiques sur la mer et les îles voisines. Le fort du Moulin offre notamment un panorama remarquable sur l’île du Levant et la côte varoise.

Le village de Port-Cros lui-même, avec son port coloré et ses quelques commerces, mérite une courte exploration. C’est aussi l’occasion de s’informer sur l’histoire de l’île, qui a longtemps été habitée et fortifiée avant de devenir un sanctuaire naturel. Des expositions sont parfois organisées sur place pour mieux comprendre les enjeux de la protection marine en Méditerranée.

Pour les plongeurs confirmés, des structures proposent des sorties encadrées vers des sites immergés plus profonds autour de l’île, où la faune est encore plus abondante et spectaculaire.

La plage de la Palud, une expérience nature à part entière

Visiter la plage de la Palud, c’est accepter de ralentir. L’absence de routes, le temps de traversée en bateau, la marche dans la forêt : tout invite à changer de rythme et à regarder le monde différemment. Ce n’est pas une plage de confort absolu avec transats et bar à cocktails, mais une plage qui récompense ceux qui font l’effort de s’y rendre par une beauté naturelle intacte et une expérience mémorable.

Pour quiconque voyage dans la région varoise et cherche une escapade qui sort de l’ordinaire, la Palud représente une destination à inscrire en tête de liste. Elle illustre parfaitement ce que le littoral méditerranéen peut encore offrir lorsqu’il est protégé avec rigueur et respect.